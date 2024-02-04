انت الأن تتابع خبر الفارق صادم .. اتفرج : نسبة مشاهدة مباراة إنتر ميامي أمام النصر مقارنة بمباراة الهلال على قناة تركي آل الشيخ على يوتيوب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجلت مشاهدات مباراة النصر وإنتر ميامي التي أقيمت في المملكة على قناة رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ على اليوتيوب رقما ضخما مقارنة بمباراة الهلال وإنتر ميامي.

وحسب القناة على اليوتيوب بلغت مشاهدات مباراة الهلال وإنتر ميامي خلال 3 أيام 626 ألف مشاهدة.

فيما بلغت مشاهدات مباراة النصر وإنتر ميامي خلال 20 ساعة فقط 4 ملايين و 300 ألف مشاهدة.

الجدير بالذكر فاز النصر على إنتر ميامي ب 6 أهداف دون مقابل، فيما فاز الهلال ب4 أهداف مقابل 3 أهداف لإنتر ميامي.