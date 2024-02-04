نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرسنال واحتفال الـ90+ قصة عشق لا تنتهي في البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، في تحقيق الفوز على نظيره فريق ليفربول، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

أرسنال يحقق رقم قياسي له في الدوري الإنجليزي

حيث يحتل فريق ليفربول صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 51 نقطة، بينما ارتفع رصيد أرسنال إلى المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 49 نقطة.

وتمكن اللاعب تروسارد نجم فريق أرسنال، من تسجيل الهدف الثالث لصالح الجانرز، في شباك حارس مرمى فريق ليفربول في الدقيقة 90+2 من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

وبعدما نجح تروسارد في تسجيل الهدف الثالث، في الوقت القاتل في شباك ليفربول، فإنه لا يوجد فريق سجل أهداف أكثر من فريق أرسنال بعد الدقيقة 90 في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، برصيد 8 أهداف حتى الآن.

والجدير بالذكر أن فريق أرسنال يستعد لخوض مواجهة قوية أمام نظيره وست هام يونايتد، يوم 11 من شهر فبراير الجاري الموافق الأحد المقبل في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.