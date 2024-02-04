نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. اتحاد الكرة يحسم موقفه النهائي بشأن التعاقد مع كارلوس كيروش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتخذ اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، قرارًا نهائيًا بشأن التكهنات التي انتشرت في الأيام الأخيرة حول عودة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش لتولي تدريب منتخب مصر في الفترة القادمة.

هل يعود كيروش لتدريب المنتخب؟

أعلن الاتحاد اليوم الأحد، بعد اجتماعه، إقالة المدرب البرتغالي روي فيتوريا من منصبه، مُعرِبًا عن الشكر له، وعين محمد يوسف كمدرب مؤقت للمنتخب.

وفي إطار اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة اليوم، تمت مناقشة إمكانية عودة كيروش، حيث تبنى القرار برفض هذه الفكرة بشكل قاطع.

وأفاد مصدر داخل الاتحاد أن التصويت على عودة كيروش قد جرى، وأظهر رفضًا شاملًا لهذه الخطوة.

وأكد أعضاء في مجلس إدارة الاتحاد أنهم، بكل احترام لكيروش، لا يروجون لعودته مرة أخرى، نظرًا لعدم تحقيقه لطموحات الشعب المصري في الفترة السابقة.