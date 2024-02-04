أرتيتا يعترف: ليفربول أفضل فريق في أوروبا.. وهذا سبب تراجع نتائج أرسنال مؤخرا

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أحمد جودة - القاهرة -

كشف المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، عن أسباب تراجع نتائج الجانرز في الفترة الأخيرة تحت قيادته وتحديدا في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمكن فريق أرسنال، من تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره فريق ليفربول، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أرتيتا يعلق على مباراة أرسنال وليفربول

وأكد أرتيتا في تصريحات له عبر قناة "سكاي سبورتس"، عن هدف ليفربول: "استقبلنا هذا الهدف بخيبة أمل كبيرة، في ظل الأداء المميز الذي قدمناه طوال الشوط الأول ".

واكمل: "نجحنا في تخطي ذلك، ولعبنا منذ البداية من أجل الفوز وتسجيل الأهداف ".

ثم أشار أرتيتا: "لاعبو ليفربول كانوا مميزون، ويتقدموا كثيرا لتسجيل أهداف، وهذا شئ غير جيد، لأننا لا نرغب في تلقي أهداف".

وأوضح: "أشعر بالسعادة، حيث كانت مباراة قوية ومميزة، لأنها وضعتنا في المكان الصحيح، أنا فخور بما قدمه اللاعبون لأنه شئ فريد، ولذلك يجب أن أبذل قصارى جهدي معهم للحفاظ على هذه النتيجة ".

أرتيتا يشيد بأداء ليفربول

وعند حديثه عن ليفربول، كشف أرتيتا: "أعتقد أنهم أفضل فريق في أوروبا في الوقت الحالي، بسبب الأداء المميز الذي يقدمه الفريق".

وتابع: " ليفربول قام بعمل جاد وهام لمدة ست إلى سبع سنوات".

وعن المنافسة على البريميرليج، قال: "هذا يعطينا الثقة، نحن متحمسون لذلك، لأننا سنعود للمنافسة على الدوري الإنجليزي ".

واختتم أرتيتا عن نتائج آرسنال السلبية في الفترة الأخيرة: "لن يتكرر ذلك مرة أخرى في المستقبل، لأنني لدي ثقة كبيرة بلاعبي أرسنال، ولذلك سوف نفرح اليوم ونستكمل عملنا في الغد".