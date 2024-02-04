هويلاند يحقق رقمًا تاريخيا مع مانشستر يونايتد في البريميرليج

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أحمد جودة - القاهرة -



حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد فوزًا كبيرًا أمام وست هام بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشيء، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب "أولد ترافورد" ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وبهذه النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى النقطة 38 ليحتل المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد وست هام عند النقطة 36 بالمركز السابع.

هويلاند يحقق رقمًا تاريخًيا في الدوري الإنجليزي

وتكمن هويلاند من تسجيل الهدف الأول لفريق لمانشستر يونايتد في مواجهة وست هام في يوم ميلاده الحادي والعشرين، بالدقيقة 23 من عمر اللقاء.



وحسبما ذكرت شبكة "أوبتا" المتخصصة في احصائيات وأرقام كرة القدم، فإن هويلوند أصبح أصغر لاعب يسجل في أربع مباريات متتالية في تاريخ البريميرليج مع مانشستر يونايتد.



وعلق هويلاند على هدفه اليوم مع مانشستر يونايتد، في تصريحات صحفية عقب انتهاء اللقاء:" لقد حصلت على هدية عيد ميلادي في الصباح والآن نلت هدية أكبر"

وأكمل:" لقد عملت على تطوير نفسي ونظرت إلى طريقة لعبي وما يمكنني تحسينه وأعتقد أنني تطورت كثيرا منذ أن كنت هنا".