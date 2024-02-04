نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. إقالة فيتوريا وموقف كيروش من خلافته وهوية المدير الفني الجديد.. رحيل معتمد جمال وخسارة ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الأحد 4-2-2024 في السطور التالية:

اتحاد الكرة يكشف هوية المدير الفني الجديد لمنتخب مصر

وجه مساء اليوم الأحد الاتحاد المصري لكرة القدم الشكر للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون، بعدما فشل في قيادة الفراعنة وخروجهم على يد الكونغو الديمقراطية في بطولة كأس أمم إفريقيا.

وكشف الاتحاد المصري عبر بيانه الرسمي الذي أصدره لتوجيه الشكر لفيتوريا أن المدير الفني الجديد سيكون اجنبي وليس مصري وكشف كالتالي: "توجيه الشكر للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون مع دراسة السير الذاتية للمدربين الأجانب وعرضها في الاجتماع القادم".

وقرر المجلس الموافقة علي تعيين محمد يوسف مدربا عاما لمنتخب مصر الأول لحين اختيار مدير فني أجنبي وتشكيل باقي الجهاز.

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اتحاد الكرة يحسم موقفه النهائي بشأن التعاقد مع كارلوس كيروش

اتخذ اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، قرارًا نهائيًا بشأن التكهنات التي انتشرت في الأيام الأخيرة حول عودة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش لتولي تدريب منتخب مصر في الفترة القادمة.

أعلن الاتحاد اليوم الأحد، بعد اجتماعه، إقالة المدرب البرتغالي روي فيتوريا من منصبه، مُعرِبًا عن الشكر له، وعين محمد يوسف كمدرب مؤقت للمنتخب.

وفي إطار اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة اليوم، تمت مناقشة إمكانية عودة كيروش، حيث تبنى القرار برفض هذه الفكرة بشكل قاطع.

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اتحاد الكرة يرفع شعار لا للمدرب المصري ونعم للأجنبي

رفع الاتحاد المصري لكرة القدم شعار "لا للمدرب المصري ونعم للأجنبي"، بعدما أثبت ذلك خلال البيان الرسمي الذي أصدره اليوم الأحد بقرار رحيل روي فيتوريا عن تدريب منتخب مصر بعد النتائج السلبية الذي حققها مع الفراعنة.

أعلن الاتحاد المصري توجيه الشكر للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون وسوف يدرس السير الذاتية للمدربين الأجانب المرشحين على طاولة الاتحاد وعرضها خلال الاجتماع القادم.

وبالرغم من أن المصري بوطنيته اكتسح الأجنبي وشلته إلا أن قرار الاتحاد لم يتغير بعدما أصبح المدرب الأجنبي عائق أمام الشعب المصري، ودخل دائرة المقارنة بينه وبين المدرب الوطني، وبدأ الجميع يتسأل أيهما أفضل الأجنبي أم المصري؟، وفاز الوطني باكتساح بعدما تجددت النتائح واثبتت تفوق الوطني على الأجنبي وتوالت النقاشات حول مستقبل المنتخب مع ما يقدمه كل مدرب من نتائج.

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كشف حساب فيتوريا مع المنتخب المصري

انتهت قصة البرتغالي روي فيتوريا مع منتخب مصر، وذلك بعد صدمة وداع بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تستضيفها في كوت ديفوار.

وتولى البرتغالي قيادة منتخب مصر في يوليو 2022، وخاض فيهم 18 مباراة، منهم 10 لقاءات رسمية و8 ودية.

حقق روي فيتوريا الانتصار في 12 مباراة، أبرزها كان أمام منتخبات مالاوي- جيبوتي- سيراليون- إثيوبيا- تنزانيا- جنوب السودان.

تراوحت المباريات ما بين وديات أبرزها كان أمام تنزانيا وجنوب السودان وموزمبيق، بينما انتصر في تصفيات كأس العالم للقارة الافريقية أمام جيبوتي وسيراليون.

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الزمالك يوجه الشكر لمعتمد جمال

قام مجلس إدارة نادي الزمالك بتوجيه الشكر لمعتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، بعد الفترة التي قضاها على الفريق خلال الفترة الماضية.

ونشرت حسابات القلعة البيضاء الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لمعتمد جمال وعلقوا عليها: "شكرًا معتمد جمال على كل ما قدمته، نتمنى لك التوفيق دائمًا".

وكان معتمد جمال تولى المسئولية بشكل مؤقت خلفا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، وقاد الفريق نحو صدارة مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية وتحقيق بطولة كأس دبي للتحدي.

آرسنال يوقف قطار ليفربول ويحسم قمة الدوري الإنجليزي بثلاثية

حسم آرسنال قمة الدوري الإنجليزي الممتاز لصالحه أمام ليفربول، بعد أن نجح في الفوز بثلاثية أهداف لهدف وحيد، في اللقاء المثير الذي جمع الفريقين على أرضية ملعب “الإمارات” معقل الجانرز، لحساب منافسات الجولة الثالثة والعشرين.

نجح بوكايو ساكا في هز الشباك أولًا لصالح آرسنال في الدقيقة الرابعة عشر من الشوط الأول، مما قاد الجانرز للتقدم في قمة المسابقة المحلية، ردَّ الفريق المضيف بالتعادل عن طريق جابرييل ماجالايش، الذي وقع هدفًا خطأ في مرماه بعد تسديدة من لويس دياز جناح الضيوف في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول.

عاد آرسنال ليتقدم من جديد بفضل هدف لجابرييل مارتينيلي، الذي استفاد من خطأ فادح بين فيرجيل فان دايك وأليسون بيكر، ليعيد الجانرز للمقدمة في الدقيقة السابعة والستين من المباراة، واستمرت المشاكل لفريق ليفربول عندما أضاف البديل لياندرو تروسارد هدفًا آخر في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع في الشوط الثاني، ليؤكد تفوق آرسنال ويحسم اللقاء.