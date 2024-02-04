نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل منتخب الأردن المتوقع أمام كوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس أمم آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اختار المغربي الحسين عموتة، المدير الفني لمنتخب الأردن، تشكيل النشامي، الذي سيدخل مواجهة القمة المنتظر أمام كوريا الجنوبية، في المباراة التي ستجمع بين المنتخبين ضمن منافسات نصف نهائي كأس أمم آسيا المقامة حاليًا على الأراضي القطرية.

موعد مباراة الأردن ضد كوريا الجنوبية



يلتقى المنتخب الأردني مع نظيره الكوري، مساء، الثلاثاء، المقبل الموافق 6 فبراير 2024، على ملعب "أحمد بن علي المونديالي" ضمن منافسات المربع الذهبي من كأس الأمم الآسيوية، وينطلق اللقاء في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة وفلسطين، والسادسة بتوقيت الدوحة ومكة والمكرمة.

تشكيل الأردن المتوقع أمام كوريا الجنوبية

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى.



خط الدفاع: سالم العجالين، يزن العرب، عبدالله نصيب.

خط الوسط: محمود المرضي، نور الروابدة، رجائي عايد، إحسان حداد.

خط الهجوم: موسى التعمري، يزن النعيمات، علي علوان.

وتنقل مباراة الأدرن وكوريا الجنوبية عبر عدة قنوات، أبرزها بي إن سبورتس والكأس والسعودية الرياضية، بالإضافة إلى قناني أبو ظبي آسيا والرابعة العراقية.