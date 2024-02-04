نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو سبورت.. نجم الزمالك يكشف سر فشل الكرة المصرية ومفاجأة مدوية بشأن فيتوريا ونجم الأهلي ينتقد الصفقة الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "توك شو سبورت" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية في البرامج عبر القنوات الفضائية المصرية والعربية اليوم الاحد 4_2-2024.

جمال عبد الحميد: وكلاء اللاعبين ( السماسرة) سر فشل الكرة المصرية

قال جمال عبد الحميد قائد منتخب مصر السابق أن وكلاء اللاعبين هم السر فى تراجع وفشل الكرة المصرية طوال السنوات الماضية.

وقال جمال عبد الحميد فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" للأسف السماسرة مثل ما أحب أن أقول ، هم سر فشل الكرة المصرية ، وللأسف اللاعبين واتحاد الكرة والأندية يسمعوا لهم ويجعلهم يتحكموا.

وأضاف:" السماسرة دائما هم سر الفشل فى الكرة المصرية وجميع العقود التي تراها غريية بسببهم وآخرها عقد روي فيتوريا والبنود الغريبة التي من خلالها سيحصد البرتغالي علي أرقام كبيرة ماليًا.

وتابع:" الكرة المصرية تحتاج للخبير الذي لديه الرؤية الصحيحة من أجل من أجل تصحيح مسار وأوضاع الكرة المصرية فى جميع البطولات ووقتها سنري أن المنتخب أفضل.

جمال عبد الحميد: فيتوريا اختار المباريات الودية " الضعيفة" حتى يستمر مع منتخب مصر

قال جمال عبد الحميد قائد منتخب مصر السابق أن روي فيتوريا المدير الفني البرتغالي للفراعنة لابد أن يرحل بعد الفشل ببطولة كأس الأمم الأفريقية والخروج أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح بعد التعادل فى المباراة بهدف لكل منهما ووداع الكان من دور الـ 16.

وقال جمال عبد الحميد فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" لابد أن يرحل فيتوريا عن منتخب مصر ولابد من محسابة من تعاقد معه.

وأضاف:" فيتوريا منذ التعاقد مع اتحاد الكرة ويختار لعب مباريات ودية أمام منتخبات ضعيفة من أجل الفوز والاستمرار فى منصبه والحصول على 200 ألف يورو فى الشهر.

وتابع:" للأسف اتحاد الكرة سمح بذلك ، وكان خلال المرحلة الأخيرة قبل أمم إفريقيا يستوجب أن يكون هناك وديات قوية وليس ضعيفة كما حدث.

و أكمل جمال عبد الحميد:" روي فيتوريا عندما واجه منتخب جيد وهو تونس خسر فى القاهرة ، لذلك اختار مرة أخري الوديات الضعيفة لأنه شعر بالقلق علي منصبه.

وأتم:" لابد من رحيل فيتوريا خلال الساعات الحالية واختيار مدرب جرئ للكرة المصرية مثلما كان يفعل حسن شحاته خلال فترة قيادة المنتخب ومواجهة الأرجنتين وإسبانيا واوروجواي ، بجانب اللعب أمام البرازيل وايطاليا دون خوف أو قلق لأنه بالفعل كانت مبارياته الودية قوية واستعداد للبطولات.

نجم الأهلي ينتقد الصفقة الجديدة

أحمد أبو مسلم لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على تعاقد النادي الأهلي مع حارس المرمى محمود الزنفلي، قادما له من صفوف الداخلية خلال الميركاتو الشتوي الجاري، بعد صرف البنك الأهلي النظر عن التعاقد معه حاليا، لتعويض غياب حارس مرماه وقائده محمد الشناوي.

وقال أبو مسلم خلال استضافته في برنامج "90 دقيقة كورة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي: "مستغرب من تعاقد الأهلي مع الزنفلي لحراسة المرمى، واختيار غريب جدا لا يليق، وكان لا بد من أن يتعاقد الأهلي مع حارس مرمى أفضل من ذلك".

وأشار أحمد أبو مسلم: "مع احترامي للزنفلي ولكن النادي الأهلي كان يستحق أفضل من ذلك، الأهلي ينافس على عدد كبير من البطولات وليس الدوري فقط، وإذا كان يريد جلب حارس مرمى لسد الخانة، كان تعاقدا مع محمد أبو جبل من البداية وأغلق هذا الملف".

وأضاف لاعب الأهلي السابق: "الزمالك أبرم عددا كبيرا من الصفقات المميزة، وتعاقد مع لاعبين خبرات مثل عبد الله السعيد قائد بيراميدز، ويمتلك عقلية احترافية من الطراز الأول، وأعتقد أنه سينجح بالطبع مع نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.