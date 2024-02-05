نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلوب يعلق على طرد كوناتي خلال مواجهة آرسنال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق المدرب يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، على طرد لاعبه إبراهيما كوناتي، خلال مواجهة الريدز أمام آرسنال في بطولة الدوري الإنجليزي.

وتلقى إبراهيما كوناتي بطاقة حمراء في مباراة ليفربول وآرسنال، بعد تدخله على كاي هافرتز وأكمل الريدز اللقاء بـ10 لاعبين فقط ليتلقى رجال كلوب خسارة قاسية أمام الجانرز بـ3-1.

وقال يورجن كلوب في تصريحات عقب انتهاء المباراة: "كانت الكثير من الأشياء ضدنا اليوم، اعطانى هذا الحكم بطاقة حمراء ضد مانشستر سيتي بسبب اعتراضي على وضع المصارعة بين برناردو سيلفا ومحمد صلاح، اليوم نفس الوضع مع جوتا ولكن لم احصل على بطاقة حمراء ".

وتابع:" إنه أمر لا يصدق، مسك متبادل من هافرتز على كوناتي للحصول على أول بطاقة صفراء، ثم يسقط هافرتز ويعطي الحكم كوناتي بطاقة صفراء اخرى، غابرييل يفعل الشيء نفسه مع نونيز ولا توجد بطاقة صفراء".

موقف الفريقين بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي

بهذه النتيجة، تواجد ليفربول في صدارة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة، بينما رفع آرسنال رصيده إلى المركز الثاني بترتيب البريميرليج بـ49 نقطة.