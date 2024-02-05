نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 12 هدف في جولة مثيرة بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أختتمت أمس منافسات الجولة 14 بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم فرق محافظات الفيوم وبنى سويف.



وشهدت نتائج مباريات الجولة إحراز 12 هدف خلال 5 مباريات، وسط تشبث توت عنخ امون بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه فيما نجح مطرطارس فى استمرار تمسكه بالصحوة نحو الهروب من منطقة الخطورة.



حيث حقق نادى توت عنخ امون فوزا بخماسية نظيفة أمام نظيره مركز شباب اطسا بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب الاسيوطى، ليرتفع رصيد توت عنخ امون للنقطة 42 بالمركز الأول فيما توقف رصيد مركز شباب اطسا عند 5 نقاط بالمركز العاشر.

ونجح نادى بنى سويف فى تحقيق فوز بثنائية نظيفة أمام ضيفه مركز شباب سنورس بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب مركز التنمية الشبابية ببنى سويف، ليرتفع رصيد ينى سويف للنقطة 32 بالمركز الثاني فيما توقف رصيد مركز شباب سنورس عند 28 نقطة بالمركز الثالث.



وتعادل نادى ابو كساة بنتيجة 1/1 أمام شقيقه مركز شباب ابشواى بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب مركز شباب سنورس، ليرتفع رصيد أبو كساة المركز الثامن برصيد 11 نقاط فيما ارتفع رصيد ابشواى للنقطة 17 بالمركز السابع.



وكانت مباريات أمس قد شهدت تعادل مركز شباب سمسطا خارج ملعبه بنتيجة1/1 أمام مركز شباب الفيوم بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب ساحة الفيوم، ليرتفع رصيد مركز شباب سمسطا للنقطة 18 فيما ارتفع رصيد مركز شباب الفيوم للنقطة 18.

وحقق نادى مطرطارس فوزا هاما بهدف نظيف أمام شقيقه نادى اهلى الغرق بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب مركز شباب سنورس، ليرتفع رصيد مطرطارس للنقطة 9 فينا توقف رصيد نادى اهلى الغرق عند 17 نقطة.

جدول ترتيب المجموعة:

1 - توت عنخ امون 42 نقطة.

2 - بنى سويف 32 نقطة.

3 - سنورس 28 نقطة.

4 - سمسطا 18 نقطة.

5 - مركز شباب الفيوم 18 نقطة.

6 - اهلى الغرق 17 نقطة.

7 - ابشواى 17 نقطة.

8 - ابو كساة 11 نقاط.

9 - مطرطارس 9 نقاط .

10 - اطسا 5 نقاط