نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسم مفاجأة.. اتحاد الكرة يختار هذا المدرب لخوض معايشة خارجية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الاتحاد المصري لكرة القدم مساء اليوم الأحد، إقالة البرتغالي روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر الوطني، من منصبه بعد مغادرة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

اتحاد الكرة يختار هذا المدرب لعمل معايشة خارجية

واستقر الاتحاد المصري لكرة القدم على اختيار علي ماهر المدير الفني لفريق لخوض معايشة خارجية، وذلك وفقًا لعدد من التقارير الصحفية.

ونشر الاتحاد المصري بيانًا أعلن من خلاله إقالة روي فيتوريا وجاء كالتالي:-

“قرر مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم عقب اجتماعه اليوم لمناقشة التقارير الفنية والإدارية بشأن مشاركة المنتخب الوطني في بطولة أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023، توجيه الشكر للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون مع دراسة السير الذاتية للمدربين الأجانب وعرضها في الاجتماع القادم.”

وقرر المجلس الموافقة علي تعيين محمد يوسف مدربا عاما لمنتخب مصر الأول لحين اختيار مدير فني أجنبي وتشكيل باقي الجهاز.

الموافقة على اختيار 2 مدربين لعمل معايشة خارجية.

الموافقة علي تعيين الكابتن علاء نبيل مديرا فنيا للاتحاد.

توجيه الشكر للجهاز الفني للكرة النسائية.

الموافقة على عمل بروتوكول إدارة وتنظيم دوري الأكاديميات بالشراكة مع شركة ستادات للاستثمار الرياضي والتسويق مع الشركة المتحدة للرياضة.