مصر تستضيف معسكر نورشيلاند الدنماركي للكرة النسائية

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أحمد جودة - القاهرة - تواجد فريق نورشيلاند أحد أندية الدنمارك لكرة القدم النسائية، في مصر لخوض معسكر في أكاديمية رايت تو دريم، بمدينة السادس من أكتوبر بمشاركة 25 لاعبة.

مصر تستضيف معسكر نورشيلاند الدنماركي

وأقيم المعسكر لمدة 10 أيام في أكاديمية رايت تو دريم، بهدف الاستعداد للأحداث المقبلة في منافسات الدوري الدنماركي للكرة النسائية.

وشهدت تدريبات الفريق تجربة مختلفة من اجل رفع كفاءة الفريق الفنية والبدنية باستخدام افضل واحدث وسائل التدريب المتواجد داخل رايت تو دريم، بمدينة باديا هيلز بالسادس من اكتوبر.

.ومن المقرر أن تخوض سيدات نوردشيلاند أولى مبارياتهن الرسمية في التاسع من مارس المقبل ضد فريق دالوم.

ويحتل نادي نورشيلاند المركز الثاني برصيد 27 نقطة من 14 مباراة.