تشكيل روما المتوقع أمام كالياري في الدوري الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - استقر دانييلي دي روسي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي روما، على تشكيل كالياري في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإيطالي 2023-2024.

موعد مباراة روما ضد كالياري



يلتقى الجيلاروسي مع ضيفه كالياري، مساء، غدًا، الإثنين الموافق 5 فبراير 2024، على ملعب "الأولمبيكو" ضمن منافسات الجولة الـ23 من الكالتشيو، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا الربع بتوقيت القاهرة وفلسطين، والحادية عشر إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل روما المتوقع أمام كالياري



حارس المرمي: باتريسيو

خط الدفاع: كارسدورب - هويسين - سبينازولا - بوفي

خط الوسط: بيليجريني - يورينتي – باريديس

خط الهجوم: ديبالا- لوكاكو - الشعراوي

ويحتل روما المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم برصيد 35 نقطة، فيما يتواجد كالياري يف المركز الثامن عشر برصيد 18 نقطة.