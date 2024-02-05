نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحضري استقبل 40 هدفًا.. مدرب حراس مرمى الأهلي السابق يكشف مفاجأة عن الزنفلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الأهلي سابقًا، أهمية تعاقد النادي مع محمود الزنفلي بشدة بعد الإصابة التي تعرض لها محمد الشناوي أثناء مشاركته في بطولة كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب الوطني.

ماذا قال طارق سليمان عن ضم الزنفلي؟

وأوضح سليمان خلال حديثه في برنامج "الكابتن مع أحمد حسن" على قناة dmc أن اختيار الزنفلي كان ناجحًا للغاية نظرًا للظروف الخاصة بالفريق، وأشار إلى أنه هو من قام بجلبه إلى نادي البنك الأهلي، حيث أصر على ذلك وقدم أداءً مميزًا؛ وأوضح أيضًا أن الزنفلي لم يشارك كثيرًا في الموسم الماضي بسبب توقيع عقد مع محمد أبوجبل.

وأضاف قائلًا: "ظهر الزنفلي بصورة مميزة في الموسم الحالي، ولعب مع الاتحاد السكندري ضد الترجي التونسي، مما يعني أنه اكتسب خبرات كبيرة وسيكون منافسًا قويًا لحراس الأهلي في المستقبل."

وأكمل حديثه بالإشارة إلى رحلة عصام الحضري، وأشار إلى أنه استقبل نحو 40 هدف في بدايته، لكنه تألق وصنع تاريخًا كبيرًا؛ وبالنسبة لمحمد الشناوي، أشار إلى أنه واجه انتقادات شديدة في بدايته مع الأهلي في عام 2015، ولكن مع مرور الوقت أصبح الأفضل.

وختم سليمان حديثه بالإشارة إلى أن مصطفى مخلوف، حارس المرمى، يعتبر مميزًا للغاية ويمثل مستقبل الفريق في هذا المركز.