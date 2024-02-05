تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز

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أحمد جودة - القاهرة -

استقر الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، على تشكيل فريقه الذي سيواجه برينتفورد، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد



يلتقى مان سيتي مع مضيفه برينتفورد، مساء، غدًا، الإثنين الموافق 5 فبراير 2024، على ملعب "غريفين بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ23 من البريميرليج، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة وفلسطين، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام برينتفورد

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: جفارديول، ناثان آكي، جون ستونز، ريكو لويس.

خط الوسط: رودري، ماثيو نونيز، كيفين دي بروين.

خط الهجوم: فيل فودين، جوليان ألفاريز، دوكو.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 46 نقطة، فيما يتواجد برينتفورد في المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة.