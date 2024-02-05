نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حارس الزمالك يوجه رسالة لمعتمد جمال بعد رحيله عن تدريب الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة خاصة لمعتمد جمال المدير الفني السابق للفارس الأبيض بعد رحيله عن تدريب الفريق، وتولى جوزيه جوميز بدلا منه.

رسالة عواد لمعتمد جمال

وغادر معتمد جمال تدريب الزمالك عقب تعاقد الإدارة مع البرتغالي جوزيه جوميز، لتولي مهام المدير الفني خلال الفترة القادمة.

وقام محمد عواد بنشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" صورة للمدير الفني معتمد جمال وعلق عليها قائلا:" من انضف الشخصيات اللي عرفتها في مجال الكرة، بالتوفيق لك الفترة إلى جاية ان شاءالله ".

وتمسكت إدراة الفارس الابيض ببقاء معتمد جمال للعمل في الجهاز المعاون لجوميز، لكنه كان له رأي أخر ورفض.

ويساعد البرتغالي جوميز كلا من: مدرب مساعد أندري بيكي، ومدرب حراس لويس فيسنتي، ومدرب أحمال جواو ميشيل.