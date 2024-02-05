نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالثواني الأخيرة.. ريال مدريد يسقط في فخ التعادل أمام أتلتيكو بالدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره أتلتيكو مدريد بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت مساء الأحد على ملعب "سانتياجو برنابيو"، وذلك في إطار الجولة الـ23 من بطولة الدوري الإسباني 2023-2024.

ويحتل ريال مدريد بعد هذا التعادل صدارة الليجا برصيد 58 نقطة، بعد الفوز في ثمانية عشر مباراة والتعادل في أربعة ة لقاءات وخسارة مباراة واحدة، فيما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع برصيد 48 نقطة، بعد الفوز في خمسة عشر مباراة والتعادل في ثلاثة لقاءات وخسارة ست مباريات.

أحداث مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

سجل براهيم دياز أول أهداف اللقاء لصالح ريال مدريد في الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من لوكاس فاسكيز ارتطمت بقدم المدافع لتتهيأ أمام أقدام دياز الذي سدد الكرة من داخل منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح أتلتيكو مدريد في الدقيقة 48، سجله ستيفان سافيتش، وذلك لوجود تسلل على ساول نيجويز.

وكاد أنطوان جريزمان أن يسجل هدف التعادل لصالح أتلتيكو مدريد في الدقيقة 76، بعد تسديدة رائعة بكعب القدم من داخل منطقة الـ6 ياردات ولكن تصدى لها الحارس أندري لونين.

وفي الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 3+90، سجل ماركوس لورينتي هدف التعادل لصالح أتلتيكو مدريد، بعد تمريرة طولية من سافيتش إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها ممفيس ديباي برأسية ليتابعها لورينتي برأسية أخرى من على حدود منطقة الـ6 ياردات، ارتطمت بالعارضة العلوية وسكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.