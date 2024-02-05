نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت منذ قليل أحداث مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء السبت على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

أهداف مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

افتتح براهيم دياز أول أهداف اللقاء لصالح ريال مدريد في الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من لوكاس فاسكيز ارتطمت بقدم المدافع لتتهيأ أمام أقدام دياز الذي سدد الكرة من داخل منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في منتصف المرمى.

وتعادل ماركوس لورينتي لصالح أتلتيكو مدريد في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 3+90، بعد تمريرة طولية من سافيتش إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها ممفيس ديباي برأسية ليتابعها لورينتي برأسية أخرى من على حدود منطقة الـ6 ياردات، ارتطمت بالعارضة العلوية وسكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.