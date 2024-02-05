نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فلاش باك.. رد محمد صلاح الذي أحرجه أمام ملايين المصريين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص النجم المصري الدولي محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، وقائد منتخب مصر، على الرد في وقت سابق، على أحد الصحفيين في بطولة كأس أمم إفريقيا، مما جعله في موقف محرج أمام المصريين

مصر تودع بطولة كأس أمم إفريقيا من دور الستة عشر

وودع منتخب مصر الأول لكرة القدم، بطولة كأس الأمم الإفريقية من دور الستة عشر، عقب الهزيمة أمام نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية، بركلات الترجيح بنتيجة 8-7.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام بشكل رسمي، رحيل المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، بعد خروج الفراعنة من بطولة كأس أمم إفريقيا.

محمد صلاح يتعرض لموقف محرج بسبب فيتوريا

وفي يوم 21 من شهر يناير الماضي، سُئل النجم المصري محمد صلاح، في المؤتمر الصحفي قبل مباراة مصر وكاب فيردي في كأس الأمم الإفريقية، عن مصير فيتوريا:- في حال خروج مصر من كأس الأمم هل ستستمر ام لا؟

وحرص️ محمد صلاح على الرد على هذا السؤال نيابة عن فيتوريا، حيث قال: "سيستمر".

وخرج الاتحاد المصري لكرة القدم، مساء اليوم الأحد الموافق 4 فبراير 2024؛ ليوجه الشكر إلى المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر بعد الخروج من أمم إفريقيا، مما جعل الفرعون المصري في موقف محرج أمام ملايين المصريين