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أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد مساء السبت على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل الميرنجي، ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

وتعادل الفريقان إيجابيًا بهدف لكل منهما، افتتح براهيم دياز أول أهداف اللقاء لصالح الملكي في الدقيقة 20، وتعادل ماركوس لورينتي لصالح أتلتيكو مدريد في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 3+90.

جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد

يحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، ويأتي جيرونا في المركز الثاني برصيد 56 نقطة، فيما يأتي برشلونة في المركز الثالث برصيد 50 نقطة.

1- ريال مدريد: 58 نقطة.

2- جيرونا: 56 نقطة.

3- برشلونة: 50 نقطة.

4- أتلتيكو مدريد: 48نقطة.

5- أتلتيك بيلباو: 45 نقطة.

6- ريال سوسيداد: 37 نقطة.

7- فالنسيا: 35 نقطة.

8- ريال بيتيس: 35 نقطة.

9- لاس بالماس: 32 نقطة.

10- خيتافي: 30 نقطة.

11- أوساسونا: 26 نقطة.

12- ألافيس: 26 نقطة.

13- رايو فاليكانو: 24 نقطة.

14- فياريال: 23 نقطة.

15- ريال مايوركا: 20 نقطة.

16- إشبيلية: 17 نقطة.

17- سيلتا فيجو: 17 نقطة.

18- قادش: 17 نقطة.

19- غرناطة: 12 نقطة.

20- ألميريا: 6 نقاط.