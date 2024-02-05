نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضا عبد العال ينتقد اتحاد الكرة بسبب هذا القرار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق، أنه يتحفظ على تعيين محمد يوسف المدير الفني السابق لفريق الأهلي في منصب المدرب العام للمنتخب الوطني في الفترة المقبلة.

وقرر اتحاد الكرة تعيين محمد يوسف، مدربا عاما في جهاز منتخب مصر الجديد خلفا لجهاز البرتغالي روي فيتوريا.

تصريحات رضا عبد العال

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" من وجهة نظري أن هذه المرحلة لا تتطلب وجود محمد يوسف في منصب المدرب العام للمنتخب الوطني لأنها فترة مؤقتة وقد يرحل في أي وقت".

وتابع: رحيل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني قرار صائب وتعيبنه كان قرار خاطئ من البداية.

وفى وقت سابق، أصدر اتحاد الكرة مؤخرا بيانا قال فيه..

"يتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بالاعتذار إلى الجماهير المصرية العظيمة، على ما قدمه المنتخب الوطني لكرة القدم من نتائج خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 المقامة بدولة كوت ديفوار".