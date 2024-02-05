نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يستقر على مدير تعاقدات جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على تعيين مروان النايب مديرًا للتعاقدات للنادي، خلال الفترة المقبلة بدلًا من أمير توفيق مدير التعاقدات الحالي.

ومن المقرر أن يتم تعيين النايب في منصب مدير التعاقدات للنادي الأهلي، على أن يستمر أمير توفيق في منصبه بشركة الكرة، بعد كل ما قدمه طوال الفترة الماضية.

وكان أمير توفيق تعاقد للنادي الأهلي خلال الانتقالات الشتوية الجارية، مع كل من الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم سيريوس السويدي وعمر كمال عبدالواحد لاعب مودرن فيوتشر، ومحمود الزنفلي حارس الداخلية مؤخرًا.

من ناحية أخرى، يخوض الفريق الأول لكرة القدم بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، مباراة ودية ضد سموحة، عصر اليوم استعدادًا للمرحلة المقبلة.

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، يوم 16 فبراير الجاري على ملعب الأخير بالجزائر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.