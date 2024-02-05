رضا عبد العال يرشح اسم مفاجئ لتدريب منتخب مصر

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أحمد جودة - القاهرة - أكد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، أن حسام حسن المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر يعد الأنسب لتدريب المنتخب الوطني في الفترة المقبلة بعد مرحلة روي فيتوريا.

وتولى حسام حسن قيادة تدريب فريق مودرن فيوتشر خلال الفترة الماضية، وذلك بعد رحيل الجهاز الفني السابق للفريق.

تصريحات رضا عبد العال

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" من وجهة نظري أن حسام حسن الأفضل لتدريب المنتخب عقب رحيل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني رغم تحفظي على تصريحاته ضد محمد صلاح في الفترة الأخيرة ".

وتابع: كل المدربين الأجانب حصلوا على فرصتهم كاملة في تدريب منتخب مصر وكان يجب منح الفرصة لحسام حسن.

يذكر أن اتحاد الكرة قد أعلن تعيين محمد يوسف مدرب عام في الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر لحين تعيين مدير فني خلفا للبرتغالي روي فيتوريا.