الرياضة

عمرو الجنايني يكشف حقيقة ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة

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أحمد جودة - القاهرة -   

أكد عمرو الجنايني رئيس إتحاد الكرة الأسبق، أن أسعد فترات حياته كانت مع المجموعة التي عملت معه في فترته في ظل تنوع الخبرات والملفات العديدة التي تعاون الجميع في نجاحها.

تصريحات عمرو الجنايني

وأوضح الجنايني في تصريحات تلفزيونية: تشرفت بالعمل مع الدكتور جمال محمد علي ومحمد فضل وأحمد عبدالله وسحر عبدالحق.

وأضاف: أنجزنا ملفات عديدة للغاية خلال ١٨ شهر أبرزها الجمعية العمومية وغيرها، ولم ادخل اي انتخابات طوال حياتي ولا أحب الحسابات الانتخابية بشكل عام ولا يمكن أن أتأخر عن خدمة بلدي ورئاسة اتحاد الكرة ليست طموحي ولكن إذا تم تكليفي بهذا الأمر فلن اتأخر.

وأكمل: إذا ترشحت في الانتخابات باتحاد الكرة سوف تكون الأولوية لمن عملت معهم مثل أحمد حسن الصقر ومحمد فضل وحسام الزناتي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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