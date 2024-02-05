نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس اتحاد الكرة السابق يدافع عن محمد صلاح: الهجوم عليه غير منطقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة الاسبق، أن هناك حملة غير مفهومة ضد محمد صلاح وأنه يتفهم انتقاده فنيا ولكن لا يمكن التشكيك في صلاح أو أنه يدعي الإصابة ولكن ماحدث غير طبيعي بالمرة من الهجوم ضد صلاح.

تصريحات عمرو الجنايني

واضاف الجنايني في تصريحات تلفزيونية: أنه يتفهم أيضا الغضب من بيان ليفربول قبل بيان اتحاد الكرة ولكن أهمية صلاح بالنسبة لهم جعلهم يتحدثون مبكرا.

وكشف رئيس اتحاد الكرة الاسبق، أن ليفربول يتابعون كل صغيرة وكبيرة خاصة بمحمد صلاح لدرجة أن ايام كورونا كان هناك متابعة له دقيقة واستقدامه بطيارة خاصة أثناء إصابته كورونا في مصر.

وقال: نحن نتعامل مع ماس محترفة ويجب أن يكون هناك تنسيق بيان الاتحاد وليفربول كما حدث من قبل معانا واصدرنا بيان مشترك بالعربية والإنجليزية.

يذكر أن محمد صلاح قد تعرض للإصابة في مباراة غانا بالجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيا، ولم يستكمل البطولة مع الفراعنة ولم يشارك مع الريدز حتى الآن بسبب تلك الإصابة.