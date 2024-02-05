نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيلة المتوقعة لـ مانشستر سيتي ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه مانشستر سيتي نظيره برينتفورد مساء اليوم الإثنين 5-2-2024، ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

من المنتظر أن يخوض مانشستر سيتي مباراته ضد برينتفورد في الجولة الـ23 من البريميرليج، بتشكيلة قوية ومتوازنة، يقودها المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

تشكيل مانشستر سيتي ضد برينتفورد

في حراسة المرمي: إيديرسون.

في خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياز، جون ستونز، ناثان آكي.

في خط الوسط: رودى، كيفين دي بروين، برناردو سيلفا.

في خط الهجوم: إرلينج هالاند، جوليان ألفاريز، فيل فودين.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد

وستنقل المباراة حصريًا على قناة bein Sports 1HD، التابعة لشبكة بي إن سبورتس القطرية، الناقل الرسمي للدوري الإنجليزي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد

وستبدأ المباراة في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشر صباحًا بتوقيت الإمارات، الثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

