نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتردد.. القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد اليوم الإثنين في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - من المنتظر أن يشهد ملعب "جي تك كوميونيتي"، مواجهة نارية بين مانشستر سيتي وبرينتفورد، ضمن الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تعد من أقوى الدوريات في العالم.

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة هذه المباراة المثيرة، التي ستقام مساء اليوم الإثنين الموافق 5 فبراير 2024.

توقيت مباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد

وستنطلق المباراة في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشر صباحًا بتوقيت الإمارات، الثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القناة الناقلة لمواجهة مانشستر سيتي ضد برينتفورد

وستبث المباراة حصريًا على قناة bein Sports 1HD، التي تنتمي إلى شبكة بي إن سبورتس القطرية، الناقل الرسمي للدوري الإنجليزي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويمكنكم متابعة المباراة على:-

التردد 11054،

بالاستقطاب الأفقي،

معامل تصحيح الخطأ 2/3،

معدل الترميز 27500،

جودة العرض HD.

