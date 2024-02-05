من هو معلق مباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد اليوم الإثنين في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق الساحرة المستديرة معرفة هوية المعلق الذي سينقل لهم مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد، التي ستقام مساء اليوم الإثنين 5-2-2024 على أرضية ملعب "جي تك كوميونيتي"، ضمن الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي 2024-2023.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي 2024-2023

ستبدأ المباراة في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشر صباحًا بتوقيت الإمارات، الثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي 2024-2023

يمكنكم متابعة مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد مساء اليوم الإثنين، على قناة bein Sports 1HD، التابعة لشبكة بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

معلق مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

تم تكليف المعلق الرياضي القطري خالد الحدي، بالتعليق على مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد اليوم الإثنين في الجولة الثالثة والعشرين من البريميرليج، وذلك من قبل إدارة شبكة بي إن سبورتس القطرية.

