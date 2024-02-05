نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدور الإنجليزي.. موعد مباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق الساحرة المستديرة موعد مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي، التي ستجري مساء اليوم الإثنين 5 فبراير 2024 على أرضية ملعب "جي تك كوميونيتي" ضمن الجولة الثالثة والعشرين من البريميرليج.

ويحتل كتيبة بيب جوارديولا المرتبة الثالثة في ترتيب الدوري الإنجليزي بعد أن حصد 46 نقطة من 14 انتصارا و4 تعادلات و3 هزائم، في حين يحتل برينتفورد المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة من 6 انتصارات و4 تعادلات و11 هزيمة.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي

ستنطلق المباراة في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشر صباحًا بتوقيت الإمارات، الثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمواجهة مانشستر سيتي وبرينتفورد

تحظى شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية بالحق الحصري لبث وإذاعة مباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذا ستبث مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد مساء اليوم الإثنين، على قناة bein Sports 1HD.

