نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر بالأهلي: أمير توفيق مستمر في منصبه والنايب ينضم للتعاقدات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مصدر داخل إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، أنه لا صحة لما تردد حول رحيل أمير توفيق مدير التعاقدات الحالي، من منصبه خلال الفترة المقبلة.

وتابع المصدر خلال تصريحات خاصة: "أمير توفيق لا يزال في منصبه كمدير للتعاقدات ولا يوجد أي قرار رسمي سواء برحيله أو ترقيته لمنصب المدير التنفيذي لشركة الكرة".

وأضاف المصدر: "مروان النايب هو موظف داخل شركة الكرة بالنادي ولكنه سوف يتواجد ضمن إدارة التعاقدات والتي تعد من مهام عمله داخل الشركة وسيكون تحت رئاسة أمير توفيق بالفترة المقبلة".

من ناحية أخرى، يواصل المارد الأحمر تدريباته الجماعية استعدادًا لمواجهة نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري، يوم 16 فبراير الجاري ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وتقرر أن يخوض الفريق، مباراة ودية مع نظيره فريق نادي سموحة السكندري، في الثالثة عصر اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، استعدادًا للمباريات الرسمية.