نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من رئيس الزمالك على تعيين جوزيه جوميز مديرًا فنيًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، سعادته بالتعاقد مع جوزية جوميز المدير الفني الجديد، وأشاد به موضحا انهم سعوا للاجتهاد قدر المستطاع لإسعاد الجماهير.

وكشف ذلك رئيس نادي الزمالك، خلال تصريحاته لبرنامج «زملكاوي»، المذاع عبر قناة النادي قائلا: "سيصبح البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، علامة مميزة في تاريخ نادي الزمالك".

وأشار إلى أن مجلس إدارة النادي بالكامل، اجتهدوا في إنهاء ملف الصفقات، موضحا انهم كانوا بمثابة كتيبة الكوماندوز.

واضاف رئيس نادي الزمالك: " سعينا قدر المستطاع من أجل اسعاد جماهير نادي الزمالك، والجماهير كانت تريد أن نتعاقد مع العديد من الصفقات ولكننا قمنا بضم أكثر من ذلك، قبل غلق القيد".