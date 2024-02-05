نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسين لبيب: مجلس إدارة الزمالك سار على خطى كتيبة الكوماندوز في ملف الصفقات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن مجلس إدارة الأبيض سعى للإجتهاد قدر المستطاع خلال الفترة الماضية، من أجل تصحيح مسار الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من أجل الوفاء بالوعود التي قطعها على نفسه لاسعاد جماهير القلعة البيضاء.



وقال رئيس نادي الزمالك في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك: "مجلس إدارة نادي الزمالك بالكامل اجتهد في ملف الصفقات وكنا مثل كتيبة الكوماندوز، وحققنا أكثر ما كنا نريده".



وتابع: "قمنا بالاجتهاد قدر المستطاع من أجل جماهير الزمالك العظيمة، الجماهير كانت تأمل في حسم 3 أو 4 صفقات، ولكننا نجحنا في ضم أكثر من ذلك بضم عناصر مميزة بعد رفع إيقاف القيد عن النادي".



وأردف: "البعض كان يتحدث عن تأخر نادي الزمالك في حسم بعض الملفات، لكننا نسير وفق خطة محددة نفكر بها ويجب أن تقتنع جماهير الزمالك بذلك الأمر لأنه يكون في مصلحة النادي وإسعاد جماهيره".



وحول التعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الجديد للأبيض، أكد حسين لبيب أن جوميز سيكون علامة من علامات المدربين في تاريخ نادي الزمالك".