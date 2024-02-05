نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد سالم: الزمالك أغلق ملف الصفقات الجديدة رسميًا.. وهذه تفاصيل إصابة الونش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك إغلاق مجلس إدارة الأبيض برئاسة حسين لبيب، ملف التعاقدات الجديدة للقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.



وقال أحمد سالم في مداخلة هاتفية عبر برنامج زملكاوي مع أحمد علي عبر قناة الزمالك: "قرر مجلس إدارة النادي الاكتفاء بما تم التعاقد معه من لاعبين يناير المنقضي، وإغلاق ملف التعاقدات الجديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية".



وأضاف: "البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الجديد للفريق، من أنصار القائمة المحدودة، ويُفضل التعامل مع المجموعة الحالية من اللاعبين، دون جلب صفقات جديدة".



وشدد المتحدث الرسمي باسم النادي، أن التشخيص النهائي لإصابة محمود حمدي الونش، مدافع القلعة البيضاء، لم يظهر حتى الآن، مشددا على أن الساعات المُقبلة ستشهد خضوع اللاعب لأشعة جديدة لتحديد حجم الإصابة.



وأتم أحمد سالم تصريحاته قائلا: " معتمد جمال، اعتذر عن الاستمرار في الجهاز الفني الجديد للزمالك، مقدما له الشكر عما قدمه لناديه خلال الفترة الماضية، بعد توليه المسئولية الفنية للفريق في وقت صعب للغاية ".