ميدو: أنا أول من فاوض عبد الله السعيد للانتقال إلى الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق أنه أول من أجرى مفاوضات انتقال عبد الله السعيد، لاعب بيراميدز السابق إلى الأبيض، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "عبد الله السعيد أنا أول من فاوضته للانضمام إلى الزمالك، وأول من أصريت على انضمامه للزمالك".

وأضاف: "قمت بالتفاوض مع عبد الله السعيد عن طريق مجلس إدارة الزمالك، وأبلغت حسين لبيب، رئيس الأبيض أن الزمالك بإمكانه التعاقد مع اللاعب، خصوصًا أن الطرفان يحتاجان لبعضهما البعض".

وتابع: "عبد الله السعيد أبلغني أنه يريد الانتقال للزمالك، وأن الأبيض سيعيده 10 مواسم للخلف، وأعضاء مجلس إدارة الزمالك وتحديدًا هاني شكري عملوا بشكل جيد في مفاوضات التعاقد معه".

وأكمل: "أتفاوض للزمالك مع لاعبين، حتى عندما كنت لاعبًا في أوروبا.. هناك 15 أو 20 لاعبًا الزمالك قام بضمهم، كنت أتحدث معهم عن قيمة النادي".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "دوري هو ألا أنسى فضل الزمالك علي، والزمالك كان يجب أن يستغلني في هذا الأمر، ولم أتخلى عن دوري في هذا الأمر".