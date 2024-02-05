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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية، حول رحيل أمير توفيق عن منصبه كمديرا للتعاقدات، وتعيين مروان النايب.

حقيقة رحيل امير توفيق عن منصبه



وقال المصدر في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أن كل ما تردد حول الاستغناء عن خدمات أمير توفيق كمديرا للتعاقدات غير صحيح، مؤكدا أن الأخير مستمر في عمله بصورة طبيعية، بجانب عمله كمديرا تنفيذيا لشركة الكرة.



وأضاف، أن تغيير المناصب في الأهلي أمر وارد، لكن حتى اللحظة الحالية لم نتخذ قرارًا بشأن أمير توفيق في تغيير مهامه، ولم يُناقش الأمر من الأساس.

من جانبه، يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة ودية مع سموحة السكندري مساء اليوم الأحد، على ملعب السلام استعدادًا للمرحلة المقبلة.



ويغيب عن الأهلي أمام سموحة عددا من اللاعبين الدوليين للراحة، بقرار من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء.

