نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. بلدية المحلة يحصل على توقيع عبدالله جمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن فريق نادي بلدية المحلة يوم أمس الأحد عن التعاقد مع عبد الله جمعة، الظهير الأيسر السابق لنادي الزمالك، في صفقة انتقال حر، دون الكشف تفاصيل المدة الزمنية أو قيمة العقد.

بلدية المحلة يحصل على توقيع عبدالله جمعة

وكان الزمالك قد فسخ عقد عبد الله جمعة، البالغ من العمر 28 عامًا، خلال الأيام القليلة الماضية.

يعود مشوار عبد الله جمعة مع قطاع الناشئين في نادي إنبي إلى عام 2013، حيث تم ترقيته للعب في الفريق الأول. قبل عودته إلى إنبي، خاض فترة قصيرة من التجربة الاحترافية مع نادي يونيون برلين الألماني.

ولعب عبد الله جمعة معارًا إلى نادي المصري البورسعيدي خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني حتى يونيو/حزيران في عام 2017.

وفي صيف عام 2017، انتقل جمعة إلى نادي الزمالك، حيث حقق العديد من الإنجازات مع الفريق الأبيض، بما في ذلك لقب كأس الكونفيدرالية الأفريقية، ولقب السوبر الأفريقي، إلى جانب لقب الدوري المصري مرتين وكأس مصر مرتين والسوبر المصري.

سجل عبد الله جمعة هدفين مع الزمالك خلال أكثر من 150 مباراة، بالإضافة إلى صناعته لـ 15 هدفًا لزملائه في الفريق.