عاجل.. إسم جديد ينضم لقائمة المرشحين لتدريب الفراعنة

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أحمد جودة - القاهرة -

اقتحمت واحدة من الأسماء التدريبية الكبرى قائمة المرشحين لتدريب منتخب مصر خلفًا للمدير الفني البرتغالي الذي أقيل من منصبه يوم أمس الأحد.

ديسابر ينضم لقائمة المرشحين لتدريب منتخب مصر

وعلم موقع دوت الخليج الرياضي أن ديسابر بات من ضمن المرشحين بقوة وذلك لخلافة روي فيتوريا بجانب الفرنسي هيرفي رينارد والبرتغالي كارلوس كيروش.

وجاء ترشيح ديسابر بسبب المستويات المميزة التي يقدمها رفقة منتخب الكونغو الديمقراطية في بطولة الامم الافريقية 2023 المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

وتخطى المنتخب الكونغولي في الدور ثمن النهائي عقبة المنتخب المصري بركلات الجزاء الترجيحية عقب نهاية الوقت الاصلي والاضافي بالتعادل الايجابي 1-1.

في الوقت الذي قاد فيه ديسابر رفقاء ويسا للفوز على المنتخب الغيني في الدور ثمن النهائي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

يُذكر أن الاتحاد المصري قد اعلن يوم أمس في بيان رسمي توجيه الشكر لفيتوريا وجهازه بالكامل مع تعيين الكابتن محمد يوسف مدرب عام ضمن الجهاز الفني الجديد الذي سيتم الاستقرارعلى تعيينه.