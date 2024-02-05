نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم برشلونة يُنهي معضلة تشافي الكبرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح واحد من أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في حل مشكلة كبرى مثلت صداع في رأس تشافي هيرنانديز المدير الفني للبلوجرانا.

بيدري ينهي مشكلة تشافي الكبرى

وقالت صحيفة سبورت الكتالونية أن تشافي سبق وان طلب من إدارة برشلونة ضرورة التعاقد مع لاعب وسط جديد خلال الميركاتو الشتوي المنصرم لكن الطلب الخاص به قُوبل بالرفض.

وأشارت الصحيفة الاسبانية أن لابورتا ابلغ تشافي بأن عودة بيدري للملاعب من شأنها قادرة على أن تحل تلك المعضلة المتمثلة في وسط الملعب.

وأوضحت أن الاصابة العضلية التي سبق وأن تعرض لها متوسط ميدان المنتخب الاسباني قبل نهاية العام الماضي اثارت مجموعة من التكهنات بأنه سيدخل المرحلة الصعبة خلال مسيرته كونه تعرض لبعض النكسات المتتالية.

لكن ماحدث لبيدري كان عكس ذلك تمامًا حيث عاد إلى الملاعب بقوة وسار على البرنامج الذي تم وضعه بواسطة الجهاز الطبي لحالته وهو الذي يعتمد على عدم ضرورة الزج به بإنتظام في المباريات خلال الفترة الأولى من التعافي.

ويسير هذا الأمر بصورة ناجحة حيث لا يدفع تشافي ببيدري كثيرًا بصورة اساسية في المباريات انتظارًا لتعافيه بصورة كاملة والوصول إلى ايقاع المباريات خاصًة إنه يخشى من تكرار اخطاء الماضي وتعرضه لأنتكاسات جديدة.