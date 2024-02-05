نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 4 صفقات رسمية ومدير فني برتغالي.. الزمالك يقدم جوميز واللاعبين الجدد مساء اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يعقد ملجس إدارة نادي الزمالك مساء اليوم الاثنين الخامس من شهر فبراير مؤتمرًا صحفيًا وذلك من أجل تقديم المدير الفني الجديد للقلعة البيضاء البرتغالي جوزيه جوميز والجهاز المعان.

الزمالك يقدم اللاعبين الجدد والمدير الفني في مؤتمر صحفي

ومن المُنتظر أن تنطلق فعاليات المؤتمر الذي سيقام برئاسة حسين لبيب وباقي أعضاء مجلس الإدارة في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة الثامنة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

في الوقت الذي يشهد فيه المؤتمر الصحفي تقديم مجموعة الصفقات الجديدة وهي التي سبق وأن تم التعاقد معها خلال الميركاتو الشتوي المنصرم.

ولعل من أبرز الاسماء التي سيتم تقديمها مساء اليوم في المؤتمر الصحفي عبد الله السعيد القادم من صفوف بيراميدز ومهاب ياسر لاعب الداخلية السابق بجانب ناصر ماهر ومحمد عاطف.

فيما سيتم الاعلان عن الاسماء الجديدة التي سيتم تقديمها عقب الاعلان الرسمي الذي سيكون اليوم عبر المنصات الرسمية للفريق.