نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ليفربول يفاوض بديل محمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية اليوم، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول قد بدأ بالفعل في التفاوض مع صفقة كبرى لتعويض الرحيل المحتمل للنجم المصري محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وكانت قد ترددت أنباء خلال الفترة الماضية أن الجناح المصري بات من المؤكد رحيله عن الريدز في الميركاتو الصيفي القادم، متجهًا صوب اتحاد جدة السعودي.

ليفربول يفاوض بيدرو نيتو

ووفقًا للمعلومات الواردة من تقارير صحفية إنجليزية أن ليفربول قد سلط الضوء الأخضر على بيدرو نيتو لاعب وولفارهامبتون الإنجليزي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

يذكر أن اللاعب يقدم أداء متميز مع النادي الإنجليزي، وبات محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية للتعاقد معه خلال الفترة القادمة.



ومن جهته فإن ليفربول يراقب أيضًا الفرنسي مايكل أوليسي لاعب نادي كريستال بالاس الإنجليزي، في حال فشل في ضم بيدرو نيتو.

