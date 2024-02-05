نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من إبراهيم دياز عقب مواجهة ريال مدريد ضد اتلتيكو مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى ابراهيم دياز لاعب ريال مدريد حسرته عقب التعادل بهدف لمثله أمام أتلتيكو مدريد في "الدربي" الذي استضافه ملعب سانتياغو برنابيو بالليغا، مؤكدًا أن التعادل "غير عادل" وأن "الملكي" استحق الفوز بالمباراة.

أول تعليق من إبراهيم دياز عقب مواجهة ريال مدريد ضد اتلتيكو مدريد

وصرح براهيم، صاحب هدف الريال في المباراة "نشعر بالاستياء لأننا قدمنا مباراة متكاملة نوعًا ما وكنا نستحق أكثر من التعادل. المؤسف أننا لم نقتل المباراة مبكرًا وأهدرنا فرصة التسجيل التي أتيحت لي. أشعر بالاستياء لأننا ريال مدريد ونريد الفوز بكل المباريات وكنا قريبين الليلة من ذلك، لكننا سعداء ونشعر بالفخر لهذا الفريق لأننا بهذا المستوى سنفوز بالعديد من المباريات".

وتابع "قدمنا مباراة متكاملة وكنا نستحق الفوز. النتيجة جائت غير عادلة بعض الشيء رغم أنهم يمتلكون لاعبين رائعين. كان بإمكاننا تسجيل الهدف الثاني، النتيجة مؤسفة".

واستهل براهيم المباراة دون إحماء بعد قرار مدربه كارلو أنشيلوتي بالدفع به عقب إصابة البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وقال اللاعب في هذا الصدد "خوسيلو كان يقوم بالإحماء، لكن المدرب قرر إدخالي، وأنا ممتن له لمنحي هذه الفرصة".

وتقدم الريال أولًا عبر دياز (ق20)، لكن ماركوس يورنتي خطف هدف التعادل في الوقت القاتل (ق90+3).