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أحمد جودة - القاهرة - علق المغربي الحسين عموته المدير الفني لمنتخب الأردن، على مواجهة النشامى غدًا أمام كوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس آسيا قطر 2023.

وبلغ منتخب الأردن نصف نهائي كأس آسيا قطر 2023 لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على طاجيكستان في الدور ربع النهائي بهدف نظيف.

عموته قال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء الغد:"لم أبالي بما يقوله الإعلام عني قبل البطولة، ولا أتابع السوشيال ميديا بل واصلت العمل الجاد وقراءة الفرق".

وأضاف:" لا أحد يعرف أسرار الفريق ولا المشاكل الموجودة فيه ومن يستحق اللعب إلا الكادر التدريبي".

الحسين عموتة يعلق على مواجهة الأردن وكوريا الجنوبية

وتابع:" صحيح أن إمكانات المنتخب الكوري البدنية والفنية والذهنية كبيرة ولكن المنتخب الأردني يحاول أن يغطي كل الثغرات المطلوبة منه خصوصا في الدقائق الأخيرة التي يبرز فيها المنتخب الكوري كما هو الحال في مباراتي السعودية وأستراليا المنتخب الكوري مرهق ونتمنى استغلال ذلك".

وواصل:"المنتخب الكوري لديه قوة في جميع الجوانب، والجانب البدني مهم جدا بالنسبة لنا لكن نحاول أن نعوض ذلك بالالتزام التكتيكي والجماعي".

وأشار:"موسى التعمري كان يجب أن يخضع للراحة وحصل عليها أمس، لكن اليوم سيتواجد معنا في التدريبات ونحتاج إلى مجهود كل اللاعبين غدًا".

وأكمل:"المباراة بالتأكيد ستكون صعبة على الجانبين، ونحن نحضر بالشكل المطلوب لكي نؤدي بالشكل الجيد".

