نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من أحمد حجازي بعد تسجيله هدفين أمام الفيصلي بكأس خادم الحرمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق المصري أحمد حجازي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، على فوز العميد أمام الفيصلي برعاية نظيفة في كأس خادم الحرمين.

وكان المدافع المصري قد نجح في تسجيل هدفين في شباك الفيصلي ليقود الاتحاد لنصف نهائي البطولة.

تعليق أحمد حجازي بعد الفوز أمام الفيصلي

وتحدث أحمد حجازي، في تصريحات تلفزيونية: "سعيد بتسجيلي هدفين في شباك الفيصلي، وقيادة الاتحاد لتحقيق الانتصار في المباراة، والعبور إلى دور نصف النهائي".

وتابع:" هدفنا في الوقت الحالي حصد اللقب، وإسعاد جماهير العميد".

وأكد أحمد حجازي: "الفريق يسير بشكل جيد خلال الفترة الحالية، وهدفنا تحسين وضع الفريق في جدول ترتيب دوري روشن السعودي".

واتم حديثه:" أتمنى تكون المرحلة المقبلة أفضل مع الفريق بشكل كامل، وأن يتخطي الأمور كافة التي تواجهه، خاصة أن الاتحاد يمتلك لاعبين على أعلى مستوي في المراكز كافة".

