نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد قرعة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم في الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين، الموعد الخاص بإجراء قرعة الدور نصف النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الخاصة بالموسم الكروي الجديد 2023 - 2024.

موعد قرعة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

وحدد الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم السادس من شهر مارس القادم موعدًا لإجراء قرعة المربع الذهبي لكأس خادم الحرمين الشريفين

وضمنت أربعة فرق الوصول إلى الدور نصف النهائي حيث قاد احمد حجازي فريق نادي الاتحاد للوصول إلى المربع الذهبي في أغلى الكوؤس بالفوز على الفيصلي برباعية نظيفة سجل منهم هدفين.

فيما تمكنت اندية الهلال والنصر بالإضافة إلى نادي الخليج من حجز مقاعدهم قبل خطوة واحدة على المشهد النهائي.