نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعلم فلسطين.. الزمالك يُشوق جمهوره بصفقة جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الزمالك للإعلان الرسمي عن صفقة جديدة خلال الفترة الحالية من الانتقالات الشتوية في مصر بعد حسم عدد من الصفقات المميزة للموسم الحالي.

الزمالك يستعد للإعلان عن ياسر حمد

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك على منصات التواصل الاجتماعي صورة لعلم دولة فلسطين تمهيدًا للإعلان عن صفقة المدافع الفلسطيني ياسر حمد.

وتعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة حسين لبيب مع المدافع الدولي الفلسطيني ياسر حمد في صفقة انتقال حر؛ لتدعيم صفوف الفريق الأبيض بالموسم الجاري.

ومن المنتظر أن يعلن نادي الزمالك بشكل رسمي عن ضم ياسر حمد خلال الدقائق القليلة المقبلة عبر الصفحات الرسمية للنادي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي سياق متصل، يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك مساء اليوم الإثنين مؤتمرًا صحافيًا لتقديم الصفقات الجديدة التي تعاقد معها النادي في الميركاتو الشتوي الجاري.

ومن المقرر أن يقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة حسين لبيب المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بالنادي الأبيض.

