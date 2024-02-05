نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يُعلن ضم ياسر حمد في صفقة انتقال حُر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة حسين لبيب التعاقد مع ياسر حمد المدافع الدولي لمنتخب فلسطين خلال الفترة الجارية من الميركاتو الشتوي.

تعاقد الزمالك مع ياسر حمد

وأكد بيان الزمالك الرسمي أن المدافع ياسر حمد وقع على عقود الانتقال للفريق الأبيض في جلسة جمعت اللاعب الفلسطيني مع مسؤولي القلعة البيضاء بعدما توصلوا إلى اتفاق بشأن كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

وتابع بيان الزمالك أن تعاقد النادي مع ياسر حمد يأتي في إطار سياسة مجلس الزمالك بتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض؛ للمنافسة على كافة البطولات في الموسم الحالي.

ويرتدي ياسر حمد المدافع الجديد بفريق الكرة الأول بنادي الزمالك القميص رقم "3" مع القلعة البيضاء خلال الموسم الجاري.

وفي سياق آخر يستعد مجلس إدارة نادي الزمالك لتقديم الصفقات الجديدة للفريق الأبيض في مؤتمر صحافي مساء اليوم الإثنين بمدينة السادس من أكتوبر.

ويُقدم مجلس إدارة الزمالك المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بالنادي الأبيض مع جهازه الفني مساء اليوم الإثنين في حضور كافة أعضاء مجلس القلعة البيضاء.

