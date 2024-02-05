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أحمد جودة - القاهرة - يعتقد ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي لكرة القدم، أن فريقه جاهز لإحداث بعض الفوضى في سباق التتويج على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن آرسنال قلص الفارق بينه والمتصدر، ليفربول، إلى نقطتين فقط بعدما تغلب عليه 3-1 الاحد.

وقال مدرب آرسنال: "بالتأكيد نحن نتواجد في سباق التتويج باللقب. ونريد أن نستمر في التواجد هناك".

مدرب آرسنال يسعى لإحداث فوضى على صدارة البريميرليج

وأضاف: "أداؤنا كان ثابتًا طوال الموسم، وإلا لما وصلنا إلى ما نحن فيه اليوم. نتعامل مع كل مباراة على حدة، وستكون جاهزية الفريق عاملًا حاسمًا".

وأضاف: "تعلمنا الدرس من الموسم الماضي، دعونا نحاول القيام بذلك".

وعن مباراة ليفربول: "كانت مباراة استثنائية. أداء مذهل من اللاعبين ومن جماهيرنا. كانت هذه أفضل أجواء رأيتها طوال الموسم. طالبنا بذلك".

وأضاف: "كان علينا الارتقاء لمستوى مختلف وربطه مرة أخرى بما يطلبه الدوري. أعتقد أن اللاعبين قدموا كل ما لديهم".