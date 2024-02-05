نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. الزمالك يضم صفقة جديدة وليفربول يفاوض بديل صلاح وتحديد موقعة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الاثنين 5-2-2024 في السطور التالية:

نشرة صباح الكورة اليوم

وتأتي نشرة صباح الكورة اليوم وفق ما يلي:

الزمالك يُعلن ضم ياسر حمد في صفقة انتقال حُر

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة حسين لبيب التعاقد مع ياسر حمد المدافع الدولي لمنتخب فلسطين خلال الفترة الجارية من الميركاتو الشتوي.

وأكد بيان الزمالك الرسمي أن المدافع ياسر حمد وقع على عقود الانتقال للفريق الأبيض في جلسة جمعت اللاعب الفلسطيني مع مسؤولي القلعة البيضاء بعدما توصلوا إلى اتفاق بشأن كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

وتابع بيان الزمالك أن تعاقد النادي مع ياسر حمد يأتي في إطار سياسة مجلس الزمالك بتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض؛ للمنافسة على كافة البطولات في الموسم الحالي.

ويرتدي ياسر حمد المدافع الجديد بفريق الكرة الأول بنادي الزمالك القميص رقم "3" مع القلعة البيضاء خلال الموسم الجاري.

وفي سياق آخر يستعد مجلس إدارة نادي الزمالك لتقديم الصفقات الجديدة للفريق الأبيض في مؤتمر صحافي مساء اليوم الإثنين بمدينة السادس من أكتوبر.

ويُقدم مجلس إدارة الزمالك المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بالنادي الأبيض مع جهازه الفني مساء اليوم الإثنين في حضور كافة أعضاء مجلس القلعة البيضاء.

موعد قرعة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم في الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين، الموعد الخاص بإجراء قرعة الدور نصف النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الخاصة بالموسم الكروي الجديد 2023 - 2024.

وحدد الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم السادس من شهر مارس القادم موعدًا لإجراء قرعة المربع الذهبي لكأس خادم الحرمين الشريفين

وضمنت أربعة فرق الوصول إلى الدور نصف النهائي حيث قاد احمد حجازي فريق نادي الاتحاد للوصول إلى المربع الذهبي في أغلى الكوؤس بالفوز على الفيصلي برباعية نظيفة سجل منهم هدفين.

فيما تمكنت اندية الهلال والنصر بالإضافة إلى نادي الخليج من حجز مقاعدهم قبل خطوة واحدة على المشهد النهائي.

ليفربول يفاوض بديل محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية اليوم، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول قد بدأ بالفعل في التفاوض مع صفقة كبرى لتعويض الرحيل المحتمل للنجم المصري محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وكانت قد ترددت أنباء خلال الفترة الماضية أن الجناح المصري بات من المؤكد رحيله عن الريدز في الميركاتو الصيفي القادم، متجهًا صوب اتحاد جدة السعودي.

ووفقًا للمعلومات الواردة من تقارير صحفية إنجليزية أن ليفربول قد سلط الضوء الأخضر على بيدرو نيتو لاعب وولفارهامبتون الإنجليزي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

يذكر أن اللاعب يقدم أداء متميز مع النادي الإنجليزي، وبات محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية للتعاقد معه خلال الفترة القادمة.