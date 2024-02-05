نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يفاوض نجم صن داونز.. إليك الكواليس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الأثنين عن دخول الأهلي في مفاوضات من أجل الحصول على واحدة من الصفقات القوية لتدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

الأهلي يبدأ مفاوضاته لضم تيبوهو موكوينا

وقالت صحيفة «The Citizen» الجنوب أفريقية في عددها الصادر صباح اليوم أن إدارة المارد الأحمر بدأت في مفاوضاتها للحصول على توقيع تيبوهو موكوينا لاعب نادي ماميلودي صن داونز خاصًة في اعقاب تألقه مع منتخب بلاده جنوب افريقيا في بطولة كان 2023 المقامة في كوت ديفوار.

وأضافت الصحيفة أن الاداء المميز الذي قدمه موكوينا مع كتيبة هوجو بروس جعلهم يرغبون في الحصول على توقيعه حيث تجري عملية مراقبته خلال المباريات التي يخوضها جنوب افريقيا مع بيرسي تاو.

واختتمت الصحيفة أن المستوى الذي يقدمه اللاعب يجعله قاب قوسين أو ادنى من الانضمام لصفوف أي من الفرق المنافسة في الدوريات الأوروبية سواء الانجليزي أو الاسباني.

يُذكر أن موكوينا يمتلك عقدًا مع صن داونز ينتهي بحلول شهر يونيو من العام القادم 2025 ويحق له التفاوض مع اي فريق خلال الميركاتو الشتوي القادم.