نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ليفربول يستقر على خليفة يورجن كلوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر يورجن كلوب المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ليفربول خلال الاسابيع الماضية مفاجأة مدوية مفادها رحيله عن تدريب الريدز بنهاية الموسم الجاري 2023-2024.

زيدان مديرًا فنيًا لليفربول خلفًا ليورجن كلوب

وقال موقع transfer football في عدده الصادر صباح اليوم الأثنين أن إدارة الريدز بدأت تبحث في الكثير من السير الذاتية لمجموعة من المدربين وذلك لخلافة كلوب.

وأضاف أنه تم الاستقرار على أن يكون زين الدين زيدان المدير الفني الجديد للريدز خلال الموسم القادم وذلك لمواصلة تحقيق الانجازات على المستوى المحلي والقاري.

وأكمل الموقع أن الإدارة ترى بأن الفرنسي قادر على السير بنفس النهج وقيادة ليفربول من أجل الوقوف على منصات التتويج.

يُذكر أن زيدان يرفض تدريب أي من الفرق عقب رحيله عن تدريب ريال مدريد في السنوات الثلاثة الأخيرة وسيتم فتح خطوط المفاوضات لمحاولة اقناعه بقيادة الريدز تدريبيًا.